المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء أنها استردت 2262 عينة من مختبر موسكو لمكافحة المنشطات، وأرسلتها إلى خارج روسيا لتحليلها.

ويعد الحصول على العينات وتحليلها، شرطاً أساسياً لاحتفاظ روسيا بوضع الامتثال للوائح وادا، وذلك في إطار قضية الانتشار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة، للمنشطات بين الرياضيين الروس وخاصــة على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشــتوية التي استضافها منتجع سوتشي الروسي في عام 2014.

واستعادت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) وضع الامتثال في سبتمبر الماضي، في قرار مثير للجدل، وذلك بعد نحـــو ثلاثة أعوام من الإيقاف.