المصدر: نيويورك - د ب أ

عزز حامل اللقب غولدن ستيت واريورز تقدمه على هيوستن روكتس إثر تغلبه عليه 115 - 109، في ثاني مباراة في مواجهتهما بالدور قبل النهائي للمناطق بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كيفن دورانت 29 نقطة وأضاف زميله كلاي طومسون 21 نقطة لواريورز الذي بات متقدماً على روكتس 2 - صفر.

وعلى الجانب الآخر، سجل النجم جيمس هاردن 29 نقطة وسبع متابعات لكنه لم ينجح في إنقاذ روكتس من الهزيمة الثانية، ويتطلع إلى استعادة التوازن عبر المباراة الثالثة التي يحتضنها روكتس على ملعبه السبت. وتعادل ميلواكي بكس مع بوسطن سلتيكس 1 - 1 بعدما تغلب عليه 123 - 102

وسجل جيانيس أنتيتوكونمبو 29 نقطة وعـــشر متــــابعات كما تألق كريس ميدلتون.