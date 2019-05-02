حارس ألمانيا السابق يعلق قفازه

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلن رينيه أدلر حارس المرمى السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، أمس أنه سيعتزل وينهي مسيرته، التي عانى خلالها كثيراً من الإصابات، مع نهاية الموسم الجاري.

وقال أدلر (34 عاماً) في تصريحات تنشرها مجلة «شتيرن»، «لم تعد لدي ثقة في حالتي البدنية، وبالتالي لا معنى لذلك (الاستمرار)، وسأنهي مسيرتي، لقد عانى جسدي بما يكفي».

وكانت آخر مشاركة لأدلر ضمن صفوف ماينز في أبريل 2018، حيث ابتعد عن الملاعب منذ ذلك الوقت بسبب مشكلات في الركبة.

وسبق لأدلر اللعب ضمن صفوف باير ليفركوزن وهامبورغ خلال مسيرة استمرت 12 عاماً وخاض خلالها 369 مباراة في (بوندسليغا).