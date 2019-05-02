ألونسو ينهي مشاركته في مونديال التحمل

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن فريق تويوتا أمس أن سائقه الإسباني فيرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين في سباقات سيارات فورمولا-1، سينهي مشواره في بطولة العالم لسباقات التحمل عقب نهائي سباق «لومان 24 ساعة»، المقرر في يونيو المقبل.

وذكر فريق تويوتا عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» أن ألونسو «سيخوض تحديات جديدة في رياضات المحركات»، وذلك بعد الانتهاء من المشاركة في سباق لوكان المقرر يومي 15 و16 يونيو بفرنسا، والذي توج ألونسو بنسخة العام الماضي منه. وتحوم الشائعات حول أن ألونسو، الذي أنهى مشواره في فورمولا-1 مع نهاية موسم 2018، سيشارك في رالي داكار في نسخة 2020 التي تحتضنها السعودية.