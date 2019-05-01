هامسيك يعتمد على لغة الإشارة في الصين

المصدر: بكين - وكالات

يعاني السلوفاكي ماريك هامسيك من مسألة التأقلم في الدوري الصيني وصعوبة التواصل مع زملائه في فريق داليان ييفانغ الصيني الذي انتقل إليه مطلع العام الجاري من نابولي الإيطالي. وقال هامسيك : «لست راضياً عن أدائي».

مضيفاً: «هناك فارق كبير بين كرة القدم الصينية والأوروبية، ولكن سأحاول التغلب على ذلك بالتأقلم». وأشار هامسيك إلى أنه تفاجأ بعدد الأخطاء المرتكبة في الدوري، وبمقدار الوقت الضائع بسبب ذلك والنقاشات مع الحكام، كاشفاً أيضاً وجود صعوبة في التواصل مع زملائه بسبب عائق اللغة واعتماده على لغة الإشارة.