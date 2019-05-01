برشلونة وليفربول.. نهائي مبكر في دوري الأحلام

المصدر: برشلونة - وكالات

بعد أن حسم تتويجه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم مع تبقي ثلاث جولات على نهاية المسابقة، يتطلع برشلونة إلى تخطي عقبة ليفربول الإنجليزي في الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا والتأهل إلى النهائي لمواصلة تقدمه نحو تكرار الثلاثية.

ويستضيف برشلونة فريق ليفربول على ملعب «كامب نو» ذهاباً في مباراة وصفت بالنهائي المبكر بين الفريقين الأكثر حظوظاً للتتويج باللقب الأوروبي هذا الموسم.

وكان برشلونة قد حقق ثلاثية الدوري وكأس إسبانيا ودوري الأبطال في كل من عامي 2009 و2015، ويتطلع إلى تكرار الثلاثية خلال هذا الموسم. وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد وضع بالفعل القاعدة لبرشلونة قبل مباراة الذهاب أمام ليفربول، حيث صرح عقب مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب دور الثمانية، قائلاً «لا يفترض أن نلعب بنفس المستوى الذي ظهرنا به الليلة في أول عشر دقائق».

وكان برشلونة قد قدم بداية متواضعة في تلك المباراة وسمح لمانشستر يونايتد بالسيطرة على مجريات اللعب، وكان من الممكن أن يدفع الثمن، وهو ما يحذر ميسي من تكراره أمام ليفربول الذي ربما ينجح في استغلال فرصة كهذه بشكل أفضل.

ويعلق برشلونة آماله بشكل كبير على ميسي الذي حصل على راحة خلال الأيام الماضية ويظهر بمستويات جيدة، حيث شارك لمدة 45 دقيقة فقط في المباراة أمام ليفانتي وسجل لبرشلونة هدف الفوز 1 - 0 في الدقيقة 62.

لا يزال أمام الحرس القديم من تشكيلة برشلونة 2009 التي وصفها السير أليكس فيرغوسون بأفضل فريق واجهه في حياته، الكثير من العمل، عندما يواجه ليفربول.

وأكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن فريقه يمتلك كل العناصر اللازمة لمواجهة برشلونة. وقال فان دايك عبر الموقع الرسمي لليفربول «الأمر لا يتعلق بليونيل ميسي فقط، كل لاعبي برشلونة لديهم الكفاءة».