راشد الظاهري وصيف بطولة أنجرفيل للكارتينغ

المصدر: باريس - البيان الرياضي

حقق البطل الإماراتي الموهوب نجم سباقات الكارتينغ وبطل سباقات WSK 2019 راشد الظاهري أداءً جديداً مذهلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث احتل المركز الثاني في أنجرفيل - فرنسا لصالح فريق بارولين كارتينغ، تنافس الظاهري فيها مع أفضل السائقين الموهوبين في مجال الكارتينغ في العالم خلال بطولة WSK الأوروبية لفئة الميني محققاً مركزاً متقدمة، ضمن لائحة المراكز العشرة الأولى. وقدم راشد الظاهري بعض العروض القوية خلال جولات التحمية الأربع محرزاً المركز الثاني مرتين بالرغم من أنها المرة الأولى التي يتسابق فيها الظاهري على حلبة أنجرفيل.