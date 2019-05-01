كامبيو يدخل «التوب 10» في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دخل خورخي كامبيو قائمة العشرة الأوائل «التوب 10» في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعد أن قدم أداء رائعاً ليحصد لقب كأس الحسن الثاني في مدينة الرباط في المغرب، وهو أول لقب له خلال مسيرته في الجولة الأوروبية العريقة التي تقام بطولتها الختامية سنويا في دبي في شهر نوفمبر المقبل.

وبهذا الفوز حصل الإسباني على 585 نقطة ليرتفع مجموعه الكلي إلى 1179.2 نقطة لينتقل من المركز 20 إلى المركز السادس في ترتيب «السباق إلى دبي». وشارك إريك فان روين وشون كروكر وجوليان سوري المركز الثاني ليحصد كل منهم 260.7 نقطة .