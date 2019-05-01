وست هام يبيع حق التصويت

المصدر: لندن - وكالات

سيطلق وست هام يونايتد، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، منصة إلكترونية للتفاعل مع المشجعين لشراء حق التصويت في القرارات المتعلقة بالنادي على غرار يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي. وسيسمح موقع المنصة على الإنترنت للمشجعين بشراء حق المشاركة في التصويت.

ويختار النادي التصويت الذي يود طرحه لكن من المحتمل أن يسأل المشجعين عن تصميم القميص الثالث إضافة إلى بعض الأمور الأخرى. وتمنح المنصة أيضاً الفرصة للمشجعين للحصول على جوائز ومتابعة لقطات حصرية وبعض المزايا الإضافية. ويمكن استخدام المنصة عبر الهواتف المحمولة أيضاً.