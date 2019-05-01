كارسيلا يتوج بجائزة «الأسد البلجيكي»

المصدر: بروكسل - وكالات

توج المغربي المهدي كارسيلا المحترف في صفوف ستاندار دو لييج بجائزة «الأسد البلجيكي 2019»، التي تمنح لأفضل لاعب من أصول عربية في الدوري البلجيكي، وذلك خلال حفل أقيم أمس في بروكسيل.وأحرز الدولي المغربي الجائزة بعد منافسة مع الثنائي التونسي حمدي حرباوي مهاجم «زولت واريغين»، وديلان برون مدافع «لاغونتواز».

وهذه المرة الثالثة والثانية على التوالي، التي ينال فيها كارسيلا هذه الجائزة، بعد تتويجه في 2015 و2018.

واختير مروان فيلايني صاحب الأصول المغربية، الذي رحل عن يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لينضم لنادي شاندونغ الصيني، كأفضل لاعب بلجيكي من أصل عربي يلعب خارج بلجيكا للعام الرابع تواليا.