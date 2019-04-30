نابري ينضم إلى نخبة «البندسليغا»

المصدر: برلين - وكالات

انضم سيرج نابري نجم بايرن ميونخ، إلى قائمة «النخبة»، التي تضم عدداً محدوداً للغاية من اللاعبين الذين سجلوا عشرة أهداف على الأقل في ثلاثة مواسم متتالية بالدوري الألماني (بوندسليغا)، مع ثلاثة أندية مختلفة.

وسجل نابري ، هدف التعادل لبايرن في مباراته أمام نورنبرغ أول من أمس ، ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف، وأصبح ثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز ، حيث سبقه كل من إيرفن كوشتيده (من 1974 إلى 1977)، ويورغن فيغمان (من 1985 إلى 1988). وسجل نابري 11 هدفاً لفيردر بريمن في البوندسليغا قبل موسمين، ثم سجل عشرة أهداف لهوفنهايم في الموسم الماضي.