مان سيتي يسيطر على جوائز الأفضل للنقاد الرياضيين

المصدر: لندن - وكالات

سيطر مانشستر سيتي على جوائز الأفضل في الموسم للنقاد الرياضيين، بعد أن اختارت رابطة الصحافيين الرياضيين البريطانيين، مهاجم الفريق رحيم سترلينغ كأفضل لاعب هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما اختارت نجمة فريق مانشستر سيتي للسيدات، نيكيتا باريس، كأفضل لاعبة في كرة القدم للسيدات في بريطانيا.

وحصل سترلينغ على 400 صوت، أي بنسبة 62 % من المشاركين في الاستفتاء، وتفوق سترلينغ بفارق 100 صوت عن الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، الذي فاز بجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين.

وخلف سترلينغ وفان ديك، الدولي المصري محمد صلاح، الذي نال الجائزتين العام الماضي في موسمه الأول مع ليفربول. ونال سترلينغ أيضاً جائزة أفضل لاعب واعد في استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين، ليخلف زميله في مانشستر سيتي، الدولي الألماني لوروا سانيه، الذي ظفر بالجائزة العام الماضي. وسجل سترلينغ 29 هدفاً لمنتخب بلاده وفريقه سيتي في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها ثلاثية في مرمى تشيكيا في تصفيات أمم أوروبا 2020.

وقال كاري براون «هناك اعتراف بالتأثير الهائل لشجاعة رحيم في مكافحة العنصرية، وهذا سيترك إرثاً ليس فقط للأجيال القادمة في كرة القدم، بل في المجتمع بشكل عام».