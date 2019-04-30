توتنهام وأياكس.. خطوة قبل «المهمة المستحيلة»

المصدر: لندن - وكالات

بعد الإطاحة بالكبار والعبور إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، واصل فريق توتنهام الإنجليزي مشواره نحو المربع الذهبي للبطولة القارية. ويلتقي توتنهام اليوم مع ضيفه أياكس امستردام الهولندي في ذهاب المربع الذهبي لدوري الأبطال، في مواجهة لم يكن يتوقعها أحد. وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكايتينو مدرب توتنهام «الكل أجمع على أن تأهلنا إلى نصف النهائي مهمة مستحيلة لكن كان رأينا مختلفاً».

وأضاف «دائما أقول إن كل الاحتمالات قائمة في كرة القدم إذا كان لديك الإيمان والكفاءة، لم أقل أبداً إن الأمر مستحيل».

ولكن حلم بلوغ نهائي البطولة القارية ليس سهل المنال، حيث يعيش أياكس أمستردام صحوة حقيقية وسجل مسيرة أفضل بكثير من توتنهام حيث عرف بالفعل النجاح في أصعب المهام التي كادت أن تكون بالفعل مستحيلة.

فقد نجح فريق أياكس الشاب في الإطاحة بريال مدريد حامل اللقب من دور الستة عشر رغم خسارته أمام المارد الإسباني في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليثأر الفريق الهولندي في مباراة الإياب في أسبانيا ويفوز 4 -1 ليتفوق في مجموع اللقاءين بنتيجة 5 - 3.

وبعد الانتهاء من النادي الملكي اصطدم أياكس بيوفنتوس في دور الثمانية، لكنها لم تكن مشكلة بالنسبة للعملاق الهولندي الذي حسم الفوز بنتيجة 3 - 2 في مجموع اللقاءين. وعانى توتنهام في بداية مشواره القاري حيث لم يحصد سوى نقطة واحدة من أول ثلاث مباريات له بدور المجموعات.

ولكن توتنهام فاز على انتر ميلان الإيطالي وايندهوفن الهولندي قبل أن يفرض التعادل بهدف لمثله على مضيفه برشلونة الإسباني ليضمن العبور إلى الدور التالي. ولعب توتنهام في دور الستة عشر أمام بوروسيا دورتموند الألماني حيث فاز في مباراة الذهاب 3 - 0 ثم فاز في مباراة الإياب 1 - 0.

واصطدم توتنهام في دور الثمانية بمواطنه مانشستر سيتي.

وحقق توتنهام فوزاً مفاجئاً في مباراة الذهاب بهدف دون رد قبل أن يخسر في مباراة الإياب 4- 3 ليعبر إلى المربع الذهبي مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين. وبدا أن سيتي حسم التأهل إلى الدور قبل النهائي عندما سجل رحيم ستيرلينغ هدفاً في الوقت بدل الضائع لكن تم إلغاء الهدف بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) لتنتقل بطاقة التأهل إلى توتنهام.