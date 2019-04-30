وفاة التشيكي سورال في حادث سير

المصدر: أنقرة - وكالات

أعلن نادي ألانيا سبور التركي، أن لاعبه الدولي التشيكي جوزيف سورال توفي، أمس، إثر تعرض الحافلة التي كانت تقله مع زملائه في النادي لحادث سير. وأشار النادي عبر «تويتر»، إلى وفاة النجم الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، الذي سبق له اللعب في صفوف المنتخب التشيكي الوطني 20 مرة، وسجل خلالها هدفاً.

وكان سورال برفقة زملائه في رحلة العودة إلى ألانيا على الساحل الجنوبي لتركيا، عقب مباراة جمعت ناديهم بقيصري سبور، قبل الحادث الذي أدى إلى وفاة صادمة. وتوفي سورال بعد نقله إلى إحدى المستشفيات التركية، وكان رفقة 6 آخرين من زملائه في النادي.