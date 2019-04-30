ستيفاني فرابار تدخل تاريخ الدوري الفرنسي

المصدر: باريس - وكالات

دخلت ستيفاني فرابار تاريخ الدوري الفرنسي، كأول امرأة تقود مباراة في الدرجة الأولى، وكانت مواجهة أميان وستراسبورغ، أول من أمس، في إطار مباريات الجولة الـ 34 من البطولة، التي انتهت بالتعادل السلبي.

وسبق أن قادت فرابار البالغة 35 عاماً، لقاءات في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وبدأت مشوارها في عالم التحكيم كحكم مساعد حتى 2007، ثم تحولت لحكم وسط، لتقود عدة لقاءات مهمة لدى دوري السيدات، حيث أصبحت حكماً دولياً.

وبدأت فرابار قيادة لقاءات الدرجة الثانية في عام 2014، وأصبحت أول حكم في فرنسا تقود لقاءات للرجال للمحترفين، حيث قادت 14 مباراة، وزعت خلالها 64 بطاقة صفراء، و5 بطاقات حمراء. وتعتبر فرابار أفضل حكم في أوروبا، إذ شاركت في مونديال 2015، وقادت نهائي مونديال تحت 20 عاماً للسيدات.