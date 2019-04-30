جمهور المريخ يعتدي بالضرب على الحكم

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

شهدت مباراة المريخ الخرطوم وهلال الأبيض، ضمن دوري النخبة السوداني، أحداثاً مؤسفة، كان ضحيتها حكم المباراة الطيب حسين، بعد أن تعرض إلى الضرب من قبل الجماهير، ليتم تعليق المواجهة قبل اكتمال الشوط الأول.

وكان الحكم قد أعلن عن مخالفة قبل نهاية الشوط الأول، أشهر بعدها البطاقة الحمراء ضد لاعب المريخ بكري المدينة إلا أن احتجاج لاعبي المريخ حال دون استمرار المباراة، وتمسك بكري المدينة بعدم الخروج من الملعب. لتقتحم أعداد من الجماهير الملعب، ويتم الاعتداء على الطيب حسين . فيما كشفت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، عن تحويل لاعب المريخ بكري المدينة إلى لجنة الانضباط.