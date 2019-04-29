«أمريكية دبي» تتصدر بطولة الجامعات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تصدرت فرق الجامعة الأمريكية في دبي المركز الأول في أربع منافسات ببطولة اتحاد مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والتي اختتمت بفوز فريق سلة طالبات أمريكية دبي على فريق جامعة الشارقة بنتيجة 40 - 24 .

والتي جرت على ملاعب جامعة زايد. كما فاز فريق السلة طلاب على جامعة الشارقة بنتيجة 98 - 82 على ملاعب نادي النصر. وحقق فريق كرة الطائرة طلاب المركز الأول بعد فوزه على فريق جامعة الإمارات بنتيجة 3 - 0.

وكان فريق طالبات الطائرة بأمريكية دبي قد نال المركز الأول بعد فوزه على جامعة الشارقة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء. وقد تلقت الفرق الأربعة الرابحة بالمركز الأول التهاني من إدارة الجامعة وأكد جوزيف نهرا مدير القسم الرياضي في الجامعة دعم الإدارة للفرق الرياضية وتوفير كل مستلزمات التفوق.