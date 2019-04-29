بوتاس يسترد الصدارة من هاميلتون

المصدر: باكو - وكالات

فاز الفنلندي فالتيري بوتاس، أمس، بجائزة أذربيجان الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، مانحاً زميله البريطاني لويس هاميلتون، الذي حل ثانياً، فريقهما مرسيدس الثنائية الرابعة في أربع سباقات، في أفضل بداية موسم لفريق في تاريخ البطولة. وتمكن بوتاس من استعادة صدارة الترتيب العام للبطولة من هاميلتون، بفارق نقطة واحدة (87 مقابل 86).

وحافظ بوتاس على أفضلية انطلاقه من المركز الأول على حلبة باكو، رغم ضغوط مارسها عليه زميله بطل العالم خمس مرات عند المنعطفات الأولى، وتمكن في نهاية المطاف من تحقيق الفوز الخامس في مسيرته، والثاني في بطولة 2019، بعد السباق الافتتاحي في أستراليا.