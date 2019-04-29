رابتورز يتقدم على سيفنتي بنصف نهائي دوري السلة الأمريكي

المصدر: لوس أنجليس - وكالات

أحرز كواهي ليونارد 45 نقطة، ليقود تورونتو رابتورز للفوز 108-95 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، في بداية سلسلة قبل نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أول من أمس.واستحوذ المتألق ليونارد أيضاً على 11 كرة مرتدة، وأضاف زميله باسكال سياكام 29 نقطة، وتابع سبع كرات مرتدة، كما أحرز كايل لوري تسع نقاط، ومرر ثماني كرات حاسمة. وسجل جيه.جيه ريديك 17 نقطة مع سيفنتي سيكسرز، وأضاف زميله جويل إمبيد 16 نقطة، واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، فيما أحرز توبياس هاريس 14 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة.