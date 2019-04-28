«يويفا» يوقف نيمار 3 مباريات

المصدر: نيون - وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أول من أمس إيقاف الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي 3 مباريات بسبب «الإساءات التي وجهها لحكم مباراة فريقه ضد ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي (1-3) في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي. ووصف نيمار قرار الحكم منح ركلة جزاء ليونايتد بـ«العار».

وعلق على تقنية الفيديو في التحكيم بالقول «لقد وضعوا 4 أشخاص لا يفهمون شيئاً في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التلفزيون..»، معتبراً أن «لمسة اليد ليست موجودة»، ومتسائلاً بسخرية «كيف تكون هناك لمسة يد وظهرك نحو الكرة؟» وسيغيب نيمار، أغلى لاعب في العالم (222 مليون يورو)، عن المباريات الثلاث الأولى في دور المجموعات الموسم المقبل.