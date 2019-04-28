احتفال متميز لتكريم نجوم الإعلام الرياضي العربي

المصدر: عمّان - البيان الرياضي

في احتفال بهيج ومتميز احتفى الاتحاد العربي للصحافة الرياضية أول من أمس بكوكبة من نجوم الإعلام الرياضي في الوطن العربي من أصحاب العطاء والتاريخ الطويل وذلك خلال احتفال عيد الإعلاميين الرياضيين العرب الحادي عشر الذي أقامه الاتحاد أول من أمس برعاية الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية بالتعاون مع الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي .

وتم تسليم أوسمة الاتحاد العربي للمكرمين وعلى رأسهم الإماراتي علي حميد والسعودي عادل الزهراني، والبحريني أحمد كريم والمصري إبراهيم حجازي، والعُماني بدر بن عبدالرحمن الزدجالي واللبناني د. محمد عواضة والسوري نعيم الحرح والعراقي غازي الشايع والفلسطيني غازي غريب، والجزائري عبدالحميد غربي، والمغربي محمد الروحلي، والسوداني حافظ أحمد خوجلي واليمني عبدالسلام فارع والتونسي عبدالوهاب برحومة.