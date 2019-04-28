إثارة في «دولية فزاع لسلة الكراسي المتحركة»

المصدر: دبي -البيان الرياضي

تواصلت الإثارة أمس، في منافسات اليوم الثاني لبطولة فزاع الدولية الحادية عشرة لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، والمقامة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، ونجح المنتخب الكوري في الفوز على منتخب السعودي، فيما خسر منتخبنا أمام نظيره التايلاندي.

من ناحية أخرى، عبر شافي الهاجري، رئيس اللجنة الكويتية البارالمبية، عن سعادته بمشاركة الكويت في بطولة عالمية مثل بطولة فزاع لكرة السلة على الكراسي المتحركة، مؤكداً ما للبطولة من أثر في تطور مستويات اللاعبين.