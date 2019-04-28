اتهام صلاح بقتل حمامة

المصدر: لندن - وكالات

بعد يوم من الفوز الساحق الذي حققه فريق ليفربول أمام هيدرسفيلد بالدوري الإنجليزي، بخماسية نظيفة، ظهرت صور لـ«حمامة» نافقة فيما نقلت مواقع تعليقات «غريبة» عن كونها نفقت بسبب النجم المصري محمد صلاح. وانفرد صلاح بعد تسجيله هدافاً بصدارة لائحة الهدافين برصيد 21 هدفاً . ومع اقتراب المباراة من نهايتها، التقطت الكاميرات صورة حمامة ملقاة على أرض الملعب، بالقرب من مرمى هيدرسفيلد.

ونقل موقع «فوكس سبورتس» عن رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، قولهم إن الطائر هذا سقط على أرض الملعب ميتاً بعد أن أصابته كرة ركلها صلاح خلال المباراة. من جانبها، دافعت إحدى مستخدمات تويتر عن صلاح، قائلة: «الحمامة المسكينة!.. أشك في أن ركلة صلاح كانت بالقوة الكافية لقتل الطائر المسكين».