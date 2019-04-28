شربين يدفع ثمن هجومه على أياكس

المصدر: أمستردام - وكالات

عاقب أياكس الهولندي لاعبه الجديد، كييل شربين، بطريقة غريبة، مستوحاة من مشهد في مسلسل «ذا سيمبسون» الشهير، حسب ما ذكر موقع «فوكس سبورتس». وانضم الحارس الشاب، البالغ من العمر 19 عاماً، حديثاً لأياكس، قادماً من صفوف نادي إيمن.

وسبق له حمل قميص فينورد الغريم التقليدي لأياكس في هولندا. وكان شربين انتقد أياكس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين كان يلعب لصالح فينورد، الأمر الذي جعله يواجه عقوبة «غير مسبوقة».

وفي بادرة من إدارة أياكس لعقد الصلح بين اللاعب الجديد والجماهير قام النادي، بإجبار اللاعب على كتابة جملة «أياكس أفضل نادٍ في هولندا» 1000 مرة، وهو الأمر الذي نفذه بحذافيره. وتفاعلت الجماهير مع هذه البادرة بشكل جيد، حيث قالت «نتمنى أن يتعلم جيداً من هذا الدرس».