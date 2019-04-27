صفية الصايغ رابعة في فردي «آسيوية الطريق»

المصدر: دبي - محمود شلبي

حققت لاعبة منتخب الإمارات صفية الصايغ المركز الرابع في سباق الفردي العام للشابات الذي أقيم صباح أمس لمسافة 68 كلم في إطار بطولة آسيا لسباقات الطريق المقامة حاليا في طشقند، وقطعت صفية مسافة السباق في ساعتين و12 دقيقة وثانية واحدة، وهو نفس زمن الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، وهي نتيجة متميزة حققتها اللاعبة الموهوبة صفية الصايغ رغم قوة السباق الذي شاركت فيه 34 لاعبة من مختلف المنتخبات الآسيوية.

وافتتح أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات أول من أمس، ندوة مكافحة المنشطات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي بالتعاون مع دولي الدراجات على هامش بطولة آسيا للطريق المقامة حاليا في طشقند.

وحرص على حضور فعاليات الندوة ممثلون عن الاتحادات الآسيوية المشاركة في البطولة، والاتحادات الأعضاء ومن بينها اتحاد الإمارات.