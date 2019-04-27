جماهير المريخ تهاجم الزلفاني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تعرض المدير الفني لفريق المريخ يامن الزلفاني لهجوم من بعض مشجعي الفريق، بين شوطي المباراة التي واجه فيها الفريق ضيفه حي الوادي في افتتاح قسم النخبة بمسابقة الدوري الممتاز السوداني، أول من أمس. المدير الفني للمريخ بدا متوتراً بعدما تعرضت الجماهير لأسرته، وكاد يغادر الملعب، قبل أن يتراجع ويتجه للجلوس على مقاعد البدلاء من شدة الغضب، بدلاً من الذهاب لتوجيه اللاعبين.

ووجه مشجعو المريخ من مدرجات جنوبي مقصورة الشخصيات المهمة، انتقادات لاذعة، اعتبرها الزلفاني تجاوزاً في شخصه، واتجه صوب مدرجات الجماهير التي هاجمته، وتحدث معهم من خلف سياج الملعب، مؤكداً حقهم في انتقاده، لكن من دون التجاوز.