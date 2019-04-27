استعدادات مكثفة لتأمين نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في إطار الاستعدادات الأمنية والتنظيمية لتأمين نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم بين فريقي شباب الأهلي دبي وفريق الظفرة، التي تقام بعد غدٍ على إستاد هزاع بن زايد بنادي العين، عقد الملازم يحيى الرئيسي، ضابط ارتباط نادي شباب الأهلي دبي اجتماعاً تنسيقياً في إدارة نادي شباب الأهلي دبي، بحضور إبراهيم أحمد مسؤول العلاقات العامة، وخالد الجسمي، مسؤول الأمن بالنادي، وخالد علي مسؤول الجماهير.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات الأمنية والتنظيمية ومرافقة ضابط الارتباط للفريق والمشجعين إلى استاد هزاع بن زايد وتأمين خط السير بالتنسيق مع عمليات القيادة العامة لشرطة دبي، والدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، كذلك تم التواصل مع شرطة العين للتنسيق وتحديد بوابات الدخول.