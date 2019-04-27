برونزيتان لكاراتيه الإمارات في البطولة الآسيوية بماليزيا

المصدر: دبي - علي شدهان

حقق «كاراتيه الإمارات» إنجازاً تاريخياً بفوزه بميداليتين برونزيتين في بطولة آسيا بنسختها الـ18 للشباب والناشئين المتواصلة حالياً في ماليزيا، عبر اللاعبة سلوى المنصوري في فردي «كوميتيه» وزن فوق 54 كغم للناشئات، واللاعب عبدالعزيز العامري في فردي «كوميتيه» وزن تحت 57 كغم للناشئين.

وعبر اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، عن ارتياحه للنتيجة، خصوصاً وأنها جاءت في فئة عمرية صغيرة، ما يعني سلامة البناء للمستقبل، متمنياً تواصل الإنجازات في الفئات الأخرى من البطولة.