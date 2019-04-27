منتخب الشابات يُنهي مشاركته في الكأس الذهبي ببنغلاديش

المصدر: دكا - البيان الرياضي

أنهى منتخبنا الوطني للشابات تحت 19 عاماً مشاركته ببطولة «الكأس الذهبي» الدولية الودية التي أقيمت في بنغلاديش بعد خسارته أمام منتخب قيرغيزستان بهدفين لهدف في المباراة التي جرت مساء أول من أمس على ملعب بنغاباندهو الوطني في العاصمة دكا.

وقالت حورية الطاهري مدربة منتخبنا إن المشاركة في البطولة جاءت ضمن برنامج إعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية المقبلة بهدف الوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات خلال المباريات والبطولات الودية ورصد السلبيات والعمل على تفادي حدوثها مستقبلاً، وأكدت تطور المنتخبات الآسيوية وضرورة الاستفادة من خبرات الاحتكاك بتلك المنتخبات.