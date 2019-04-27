إبراهيم العلي يشيد بحكّام بناء الأجسام قبل بطولة العالم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

وصف رئيس لجنة حكام القوة البدنية في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية إبراهيم العلي حكام اللعبة أنهم يتمتعون بمستويات ذهنية عالية، مؤكداً أن لجنته تسلمت رسالة إشادة من قبل الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية بعد النجاح المثمر عند الإشراف على فعالية القوة البدنية في الأولمبياد الخاص الذي استضافته الإمارات مارس الماضي.

وقال العلي: نتطلع إلى تعزيز معطيات النجاح من أجل الاستعداد المبكر لاستضافة الدولة لبطولة العالم بالقوة البدنية أواخر نوفمبر من العام الحالي في دبي وذلك من خلال إقامة دورات تدريبية مكثفة وفقاً للتحديثات الجديدة من قبل اللجان التحكيمية في الاتحاد الدولي، إضافة إلى إشراك الحكام في البطولات الداخلية والخارجية، منوهاً إلى أن لجنة حكام القوة البدنية تعمل على استكشاف عناصر جديدة من أجل ضمها لفريق العمل مستقبلاً.