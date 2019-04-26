سلة شباب الأهلي تثمن دور «واحة دبي للسيليكون»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

زار اللواء محمد أحمد المري، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية لنادي الشباب الأهلي، سلطة واحة دبي للسيليكون صباح أول من أمس، بهدف تقديم الشكر للدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، على رعاية الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، المشارك حالياً في البطولة الخليجية للأندية بالبحرين، إضافة إلى الرعاية السابقة للفريق في مشاركاته الخارجية على المستويين الآسيوي والخليجي.

وفي نهاية الزيارة، قام اللواء محمد أحمد المري بتقديم برواز تذكاري لقميص الفريق للدكتور محمــد الزرعوني .