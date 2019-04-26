عبدالغفار يبحث تعزيز سبل التعاون مع الدوما الروسي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، أمس سايتيف بويسار عضو مجلس الدوما الروسي ومنسق مجموعة العلاقات مع المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له وذلك بهدف تعزيز العلاقات المشتركة في مجال الرياضة.

رحب سعيد عبدالغفار حسين في مستهل اللقاء بالوفد مشيداً بالعلاقات التي تربط بين البلدين في المجال الرياضي، وما تمثله الرياضة لكلا البلدين، كما ناقش الطرفان عدداً من الموضوعات حول المشاركات الرياضية والبنى التحتية التي تمتلكها الإمارات وروسيا في مؤسساتهما ومنشآتهما الرياضية.

حضر الاستقبال خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة وخالد الكعبي مدير إدارة الاتصال الحكومي وعمر عبدالرحمن آل علي رئيس قسم اللجنة الأولمبية والاتحادات والجمعيات وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في الهيئة.