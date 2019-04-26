روما جاهزة لـ «يوم دبي» للخيول العربية الأصيلة

المصدر: دبي - علي الظاهري

تشهد العاصمة الإيطالية روما، بعد غد، نسخة جديدة من سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة «يوم دبي» في روما، والذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، في إطار جهود سموه المتصلة لإعلاء شأن الخيول العربية عالمياً ونشر سباقاتها في البلدان التي لم تكن تعرف هذا النوع من السباقات.

ويتضمن الحفل نسخة الإياب من مشروع التوأمة والشراكة الاستراتيجية بين مضمار جبل علي في دبي ومضمار كبانيللي في روما، والذي يحظى بدعم واهتمام سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، راعي مسيرة المضمار الأصفر.

ويضم الحفل الكبير ثلاثة أشواط للخيول العربية الأصيلة، أحدها بدرجة ليستد، وجميعها مفتوحة لمشاركة الخيول الإيطالية والأوروبية، وتعتبر منافسات تحضيرية تؤهل الفائزين فيها للمشاركة في الحفل الكبير بنيويري.

وأكد ميرزا الصايغ رئيس اللجنة المنظمة للسباقات، أهمية الحدث قائلاً: «يمثل هذا السباق المحطة الأولى من عشر محطات عالمية لسباقات جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، للخيول العربية لعام 2019، حيث تحط رحالها في خمسة بلدان أوروبية هذا العام، وصولاً إلى السباق الكبير للجائزة بمضمار نيوبري في المملكة المتحدة أواخر يوليو.

من جانبه، أكد المهندس شريف الحلواني، مدير مضمار جبل علي، أن الشراكة بين جبل علي وكبانيللي روما تعتبر أنموذجاً ساطعاً للتعاون بين ميادين سباقات الخيل العالمية.