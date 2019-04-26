ختام بطولة النادي المصري بدبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يختتم النادي المصري اليوم بطولة المقاولون لخماسيات كرة القدم في نسختها الـ 13 والتي تقام برعاية الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولون في دبي والقنصلية المصرية، حيث تقام المباراة النهائية اليوم بين ناشونال بينت وبالاس للتكييفات.

وأشاد زامل هليل رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بالمهندس أحمد أبوعجيله رئيس النادي المصري بدبي الذي قدم كل الدعم لفريق العمل وحكام البطولة المتميزين الكابتن عيسى علي والكابتن أحمد خميس، والمعلق جمال فرحات والمنسق العام نضال الكيلاني.

بدورها، أبدت أماني المغربي المدير الإقليمي لبنك مصر للشؤون الخارجية سعادتها بالمشاركة والتواجد لأول مرة في هذا التجمع السنوي الرائع ووعدت بالمشاركة باستمرار في البطولة.