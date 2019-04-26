أبوظبي تستقبل «الفلاي بورد» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، تنطلق اليوم إحدى الفعاليات الرائعة مع الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للفلاي بورد الاستعراضية والتي تقام في تمام الرابعة عصراً على كاسر الأمواج، وينتظر محبو وعشاق الاستعراض بالفلاي بورد والحركات الاستعراضية بشكل عام فاصلاً مهماً ومثيراً من الكثير من الحركات البهلوانية والتميز البحري لمتسابقي هذه الفئة.

وستكون بطولة اليوم هي الختام للموسم المحلي للنادي والذي قدم في هذا الموسم أكثر من 30 نشاطاً رياضياً مختلفة.