القضاء الإسباني يفرج عن روسيل

المصدر: مدريد - وكالات

قررت المحكمة الوطنية الإسبانية، أمس، إطلاق سراح الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، ساندرو روسيل، بالإضافة إلى خمسة أشخاص آخرين، كانوا متهمين بارتكاب جريمة غسل أموال، لعدم كفاية أدلة الإدانة.

وكانت النيابة العامة قد عدلت عن مدة العقوبة التي طالبت بتوقيعها في البداية على روسيل، وخفضت المدة إلى ست سنوات، ولكن المحكمة أقرت اليوم بأحقيته في الحصول على «إفراج مشروط»، بعد أن قضى عامين في الحبس الاحتياطي.

وبدأت إجراءات محاكمة روسيل في 25 فبراير الماضي، عندما تقدم محاميه بطلب لحصول موكله على إفراج مشروط، بعد أن قضى عامين في الحبس الاحتياطي.