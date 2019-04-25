العميد الكويتي.. حدوتة رياضية

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

قطار نادي الكويت، عميد الأندية الكويتية، لا يتوقف عن حصد البطولات والألقاب، والوجود على منصات التتويج، بعدما حصد الفريق الأول لكرة القدم، لقب كأس أمير الكويت، في المواجهة التي جمعته بغريمة التقليدي القادسية، وحقق الفوز بهدفين مقابل لا شيء، ويفصله نقطة واحدة عن ملامسة درع الدوري الكويتي، تتبقي له مباراتان، والفارق بينه وبين أقرب منافسيه 6 نقاط كاملة.

لم يكتفِ نادي الكويت بتحقيق اللقب فقط، ولكنه أضاف أرقاماً وإحصاءات تاريخية، حيث حقق لقب كأس الأمير للمرة الرابعة على التوالي، والـ 14 في تاريخه، وهو ما منحه الأفضلية للاحتفاظ بالنسخة الأخيرة، والحصول على أول نسخة جديدة للكأس.

وبحصد لقب كأس الأمير، يكون الكويت قد حقق ثنائية الكؤوس، بعدما حقق كأس ولي العهد هذا الموسم،ليصل إلى اللقب الـ 7، متساوياً مع العربي، وبفارق لقبين عن القاسية المتصدر بـ 9 ألقاب، ويسعى لتقليل الفارق للانفراد بالزعامة، خاصة أن كعب الكويت عالٍ على القادسية خلال السنوات الأخيرة.