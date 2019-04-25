صلاح يحضر حفل أكثر 100 شخصية مؤثّرة

المصدر: نيويورك - وكالات

شارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في حفل مجلة «تايم» الأمريكية الذي أقيم في نيويورك، لتكريم من تواجد في قائمة المجلة لأكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم.

واختارك المجلة الأمريكية صاحب الـ«26 عاماً» ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم في 2019. وحضر صلاح الحفل بجانب نجوم هوليوود والسياسة والأدب كأحد أكثر الأشخاص نفوذاً في العالم، ووضعت مجلة «تايم» صورة لمحمد صلاح على غلافها.

وكان صلاح ضمن ستة أسماء رياضية انضمت للقائمة، بجانب نجم السلة ليبرون جيمس، وأسطورة الغولف تايغر وودز، ونجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا.