الشرطة تداهم مقر اتحاد الكرة البلجيكي

المصدر: بروكسل- وكالات

داهمت الشرطة البلجيكية، أمس، مقر نادي أندرلخت والاتحاد المحلي لكرة القدم في ما له علاقة بتحقيق بشأن غسل أموال يشمل وكلاء وانتقالات لاعبين.

وقالت متحدثة باسم النادي ومقره بروكسل : إن أندرلخت يتعاون بشكل كامل مع التحقيق، وقال متحدث باسم الاتحاد إن الشرطة صادرت وثائق تتعلق بانتقالات اللاعبين . وقال متحدث باسم المدعي العام «لدينا بعض الأسئلة بشأن الوكلاء الذين يتولون الانتقالات. المسألة تتعلق بغسل أموال».

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة تحقق في انتقالات جرت قبل تغيير ملكية أندرلخت في 2017. وقالت وسائل إعلام: إن من بين الانتقالات، التي ينظر فيها المحققون بيع المهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش إلى نيوكاسل في 2015.