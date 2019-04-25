اتهام مدرب تشيلسي بسوء التصرف

المصدر: لندن - وكالات

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمس، إنه وجّه اتهاماً لمدرب تشيلسي ماوريتسيو ساري بداعي سوء التصرف خلال التعادل 2-2 مع بيرنلي في الدوري الممتاز يوم الاثنين.

وطرد الحكم كيفن فريند مدرب تشيلسي لدوره في شجار بين لاعبين على خط التماس قرب نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج. ولم يحضر ساري المؤتمر الصحافي عقب المباراة وأرسل مساعده جيانفرانكو زولا بدلاً منه. وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان، أمس، «تم توجيه اتهام لماوريتسيو ساري بسوء التصرف بعد أحداث وقعت في الدقيقة 94 من مباراة تشيلسي وبيرنلي».