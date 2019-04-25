إحصائية سلبية تحرج كريستيانو رونالدو

المصدر: روما - وكالات

كشف تقرير صحافي عن إحصائية محرجة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس ، تضعه ضمن الأسوأ في إيطاليا، وباقي الدوريات الأوروبية الكبرى في تنفيذ الركلات الحرة. وذكر موقع «كالتشيو ميركاتو»، أن رونالدو هو ثاني أسوأ مسدد للركلات الحرة في الدوري الإيطالي والدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وأفاد الموقع الإيطالي، بأن نجم يوفنتوس، احتل المركز الثاني خلف كاميلو كيانو لاعب فريق فروسينوني الإيطالي، فاللاعبان عجزا عن تسجيل أي ركلة حرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وذلك رغم محاولاتهما الكثيرة.

وقبل سنوات، اشتهر رونالدو بتسديد الركلات الحرة، فقد تميز النجم البرتغالي بطريقته الفريدة في الوقوف قبل تسديد الكرة، وفي أسلوب ضربها، ووضعها في الشباك، بطريقة تجعل أفضل الحراس في العالم يعجزون عن التصدي لها.