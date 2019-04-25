«الخبز اليومي» أولوية زيدان

المصدر: مدريد - وكالات

اعتبر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن إحراز لقب الدوري الإسباني لكرة القدم سيكون أولوية لفريقه الموسم المقبل، لكي يضع حداً لاحتكار غريمه التقليدي برشلونة.

وقال زيدان: «الواقع هو أننا إذا نظرنا إلى العامين الماضيين، ثمة فريق تفوّق علينا وقد برهن ذلك». وأضاف: «أنه (الدوري المحلي) خبزنا اليومي... من دون تقليل من قيمة المسابقات الأخرى، فنحن في هذا النادي نحاول على جميع الجبهات، لكن الأهم يبقى لقب الليغا».

وأشار الفرنسي، الذي عاد في هذا الموسم إلى تدريب ريال خلفاً للأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي أقيل بسبب سوء النتائج، إلى أن بداية الموسم المقبل ستكون في غاية الأهمية إذا أراد فريقه المنافسة بجدية على اللقب.