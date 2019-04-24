ممثل بريطاني يسخر من صلاح

المصدر: لندن - وكالات

سخر الممثل البريطاني فيني جونز من لاعب ليفربول محمد صلاح، ملمحا إلى أن النجم المصري «يجيد التمثيل أكثر منه».

وكان فيني، وهو لاعب سابق أيضا في تشيلسي يشير إلى ركلة الجزاء التي حصل عليها صلاح خلال لقاء كارديف.

وأعادت الركلة من جديد جدل ادعاء صلاح السقوط داخل منطقة الجزاء للحصول على خطأ، رغم أن الإعادة التلفزيونية من أكثر من زاوية أثبتت أنه تعرض لعرقلة واضحة من سين موريسون قائد كارديف.

وأضاف: «بالنسبة لي، إنها ركلة جزاء واضحة، لكن صلاح ألقى نفسه على الأرض. لكن مهلاً، لاعب كارديف أحاطه بذراعيه. أعتقد أنه كان خائفاً من أن يسدد صلاح على المرمى».

واستطرد مازحاً: «صلاح ربما قد ذهب إلى مدرسة دراما لم أذهب إليها أبداً».