حب الإمارات يجمع كفاءات في «Group» مميز

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

جمع حب الإمارات ورياضتها بكل ألعابها، نخبة مميــزة مــن الكــفاءات الرياضية من داخل وخارج الإمارات في «Group» مميز أطلقــه الإعلامــي سالم النقبي المسؤول الإعلامي لمنتخبــنا الوطني لكــرة القدم، وضم أكثر من 40 عضوا من اللاعبيــن الســابقين، والإعلاميين، والإداريــين، وكوكــبة مــن الجماهــير الرياضيــة.

وحرص أعضاء «الـ Group» على بث رسائل إيجابية تحث على حب الوطن والرياضة في الدولة عبر طرح قضايا هادفة، ومناقشتها بأسلوب إيجابي واع، مع العمل على إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات واللقاءات المجتمعية ذات الطابع الشمولي المبسط، آخرها في مباراة دبا الفجيرة والجزيرة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، بإشراف جمعة العبدولي مدير فريق دبا أحد الرياضيين المعروفين، وبحضور محمد علي كوجاك نجم منتخبنا الوطني السابق، وأعضاء «الـ Group» الذين يمثلون مؤسسات إعلامية ومنتسبين رياضيين لعدد من الأندية في الدولة، والجماهير العاشقة للوطن والرياضة في الدولة.

ونال «الـ Group» رضا وقناعة العديد من الراغبين بالانضمام إليه، ما يجعله ملتقى وتجمعا للنخبة من الكفاءات الرياضية.