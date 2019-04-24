المصدر: لوس أنجلس - وكالات

أحرز يانيس أنتيتوكومبو 41 نقطة ليحقق ميلووكي باكس أول انتصار له في المواجهة الأولى بالأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في 18 موسماً بعد أن أكمل اكتساحه لديترويت بيستونز في أربع مباريات بفوزه 127-104 أول من أمس. وخسر ميلووكي في الجولة الأولى في آخر ثماني مرات بلغ فيها الأدوار الإقصائية. وسجل كريس ميدلتون 18 نقطة وأضاف إيريك بليدسو 16 نقطة ومرر خمس كرات حاسمة مع باكس. وتصدر ريجي جاكسون لاعبي ديترويت وأحرز 26 نقطة ومرر سبع كرات حاسمة. وأضاف بليك جريفين 22 نقطة وأندريه دروموند 15 واستحوذ على 12 كرة مرتدة.