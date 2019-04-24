إنييستا قائداً جديداً لكوبي

المصدر: بكين - وكالات

منح نادي كوبي الياباني أمس أندريس إنييستا شارة القيادة بعد أسبوع من تخلي زميله الألماني لوكاس بودولسكي عنها. وأعلن النادي أن الأسطورة الإسباني الذي انضم إلى كوبي قبل أقل من عام سيرتدي شارة القيادة وسيعاونه الثنائي الياباني دايغو نيشي وهوتارو ياماغوتشي.

ورغم وجود نجوم عالميين مثل إنييستا وبودولسكي وديفيد فيا في صفوفه يحتل كوبي المركز 11 بعد أن خسر ثلاثاً من آخر أربع مباريات. وفي الأسبوع الماضي غادر المدرب خوان مانويل ليلو النادي وعاد تاكايوكي يوشيدا لفترة ثانية في كوبي. وبعد رحيل ليلو تنحى بودولسكي عن قيادة الفريق وألمح إلى وجود مشاكل في النادي. وقال: توقفوا عن توقع الولاء من أشخاص لا يستطيعون التعبير بحرية وصدق عن آرائهم.