الإصابة تحمي أوساكا من «رصاصة» هاليب

اضطرت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانياً عالمياً إلى الانسحاب من دورة شتوتغارت للتنس ، وذلك بسبب الإصابة . وفي ظل انسحاب هاليب تجنبت اليابانية نعومي أوساكا احتمال خسارتها صدارة تصنيف رابطة المحترفات لصالح الرومانية بحسب ما أفادت بالقول «كانت تقترب مني كثيراً، أشعر وكأني تجنبت رصاصة هنا». وتعود بطلة فلاشينغ ميدوز 2018 وأستراليا المفتوحة 2019 إلى دورة شتوتغارت لاعبة مختلفة عما كانت عليه في مشاركتها الأخيرة عام 2017، حين مرت اليابانية البالغة حالياً 21 عاماً عبر التصفيات. وقالت أوساكا: «أريد فقط الاستمتاع وتجربة الجماهير الألمانية، لأن آخر مرة تواجدت فيها هنا (2017)، كنت نكرة نوعاً ما».

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