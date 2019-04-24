«الشياطين» و«السماوي».. ديربي اللقب

المصدر: Ⅶ لندن - وكالات

في إطار الصراع المحتدم على صدارة ولقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يخوض مانشستر سيتي حامل اللقب اليوم أصعب وأكبر اختبار في المباريات المتبقية له برحلة الدفاع عن لقبه هذا الموسم عندما يحل ضيفاً على جاره ومنافسه العنيد مانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة. ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول المسابقة حاليا برصيد 86 نقطة وبفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر ليكون الفوز في هذه المباراة المؤجلة بمثابة مؤشر كبير على إمكانية دفاع مانشستر سيتي عن اللقب. ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز في هذه المباراة ليستعيد الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول قبل آخر ثلاث مباريات لكل منهما في المسابقة.

ومن بين المباريات المتبقية لمانشستر سيتي في المسابقة هذا الموسم، ستكون مباراة اليوم هي الأقوى والأصعب والأهم.

وفيما حقق مانشستر سيتي فوزاً ثميناً للغاية 1 - 0 على توتنهام يوم السبت الماضي، سقط مانشستر يونايتد في فخ هزيمة ثقيلة 0 - 4 أمام إيفرتون الأحد.

ولم يتردد النرويجي أولي غونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد في الاعتذار لجماهير الفريق عن هذه الهزيمة الثقيلة ومستوى أداء الفريق في المباراة أمام إيفرتون.

ولكن المؤكد أن الاعتذار ليس كافياً للجماهير حيث يحتاج الفريق إلى تعويض مشجعيه من خلال عرض قوي ونتيجة إيجابية في مباراة اليوم على استاد «أولد ترافورد» معقل الفريق وهو ما يضاعف من صعوبة اللقاء على مانشستر سيتي.

وقال الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن فريقه يدرك أن أي نتيجة أخرى خلاف الفوز في هذه المباراة قد تكلف الفريق لقب الدوري الإنجليزي.

ويحتاج مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز السادس بفارق نقطتين خلف أرسنال وتشيلسي، إلى الفوز في المباراة لينعش آماله في المنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى التي يتأهل أصحابها إلى دوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل.

وقال قائده آشلي يونغ إن الرغبة في المشاركة بدوري الأبطال الموسم المقبل سيكون حافزاً كافياً للاعبين على التألق والفوز في الديربي.