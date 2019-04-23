شرطة دبي تكرم بطلة «تحدي المرموم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفت شرطة دبي بفوز الدراجة سماح خالد في سباق «تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات» الذي نظمته شركة «فيت جروب» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في محمية المرموم الصحراوية يوم الجمعة الماضي، وشاركت فيه أكثر من 200 دراجة من مختلف الجنسيات والأعمار، وتم تخصيص ريعه لبرنامج مؤسسة الجليلة للأطفال «فرح».وعبر إبراهيم الفلامرزي مدير الفريق النسائي للدراجات الهوائية في شرطة دبي عن سعادته بفوز الدراجة سماح خالد بالمركز الأول في سباق 50 كيلومتراً .

وقال: «يعمل فريق شرطة دبي استعداداً لهذا السابق منذ شهر ، حيث قمنا بإعداد عدة معسكرات وكنا نتدرب ثلاث ساعات يومياً، وتم تفريغ جميع عضوات الفريق بشكل كامل لكي تتمكن المتسابقات من خوض المنافسات بلياقة عالية».