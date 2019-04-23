«سيدات الدفاع المدني» بطلات المشي

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

حققت سيدات الدفاع المدني، المركز الأول لمسابقة المشي، ضمن منافسات مسابقة المشي، فيما حققت سيدات مكتب القائد العام ونائبه المركز الثاني، وذلك ضمن الفعاليات الرياضية للمنطقة الأمنية رقم 5 برأس الخيمة.

وانطلقت منافسات المشي سيدات، بمشاركة ضباط ومنتسبات المنطقة الأمنية برأس الخيمة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، بحضور العميد عادل بن نصيب نائب مدير الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة وعدد من الضباط . وأشاد العميد عادل بن نصيب نائب مدير الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، بالحماس الذي أبدته المشاركات بكل الإدارات ومبادرتهن إلى المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية.